Lyon : importante opération de contrôle en Presqu'île pour faire respecter le port du masque

Ce jeudi matin, la police nationale a mené une nouvelle opération de contrôle entre Rhône et Saône. Au cœur de la Presqu'île, une vingtaine de fonctionnaires ont déambulé pour vérifier que les restrictions sanitaires et les gestes barrières étaient bien respectés. Pour rappel, depuis près d'une semaine, le port du masque est de nouveau obligatoire à Lyon et Villeurbanne.

Une règle plutôt bien appliquée en cette matinée ensoleillée, mais avec un froid puissant qui ne prêtait pas à la balade. Les Lyonnais étaient peu de sortie, certaines places presque désertes. Les fonctionnaires, notamment de la compagnie départementale d'intervention (CDI), avaient enfilé leurs bonnets, le préfet du Rhône Pascal Mailhos avait opté pour le manteau long.

Selon le représentant de l'Etat dans le département, "de nombreuses opérations similaires se déroulent ces derniers jours, y compris dans les ERP ou les transports en commun. Une façon de rappeler à tous d'être prudents alors que le taux d'incidence s'élève actuellement à 1900 dans le Rhône". Mardi après-midi, la station de métro Gare de Vaise avait été ciblée avec à le clé un bilan honorable : neuf personnes verbalisées pour non-port du masque, une autre pour outrage sexiste à une policière. Deux individus avaient aussi été interpellés pour violences contre personne dépositaire de l'autorité publique et pour détention de stupéfiants.

Ce jeudi matin, rue de la République ou place des Jacobins, les passants ont été rappelés à l'ordre. Une gradée de la police, qui distribuait l'arrêté préfectoral en version papier, précise que les verbalisations sont dressées "seulement si la personne est récalcitrante à porter le masque". Un jeune homme a d'ailleurs écopé d'une amende de 135 euros pour ce motif, quand bien même les fonctionnaires lui proposaient de lui offrir un masque. Une boîte entière avait été prévue par les forces de l'ordre.

Le port du masque reste obligatoire, pour le moment, jusqu'au 21 janvier. "Plus les jours passeront, plus les rappels seront fermes", promet Pascal Mailhos.

