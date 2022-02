Lyon : Grégory Doucet demande à Gérald Darmanin de dissoudre les nouveaux groupes d’ultradroite

L’ultradroite lyonnaise, à travers de nouvelles associations, reste implantée à la Traboule rebaptisée les Remparts, montée du Change.

Ce qui a le don d’agacer Grégory Doucet, à court de leviers pour agir. Le maire écologiste de Lyon a donc écrit un courrier à Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, comme annoncé lors du dernier conseil municipal fin janvier.

Rue89Lyon a également pu lire ce courrier et il en ressort que la mairie de Lyon réclame une action "conséquente" de la part de l’Etat contre l’ultradroite qui, selon l'édile EELV, "alimente un climat de peur sur notre territoire".

Sont donc directement visées les nouvelles et nombreuses associations qui trouvent refuge au bar les Remparts et à la salle de boxe voisine, l’Agogé. Outre une nouvelle dissolution, la justice pourrait prendre le relais car une reconstitution illégale peut valoir jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende à ses auteurs.

Pour appuyer son propos, Grégory Doucet a listé pour le gouvernement plusieurs actions violentes récentes de l’ultradroite. Et il s’agit à chaque fois d’affrontements avec l'ultragauche ou d’expéditions punitives menées contre des lieux affiliés à cette dernière.

De quoi attirer également l’attention de Gérald Darmanin sur les groupuscules antifascistes lyonnais, lui qui a lancé récemment la procédure de dissolution du média Nantes révoltée ?