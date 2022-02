Lyon : l’agresseur présumé de Mila interpellé

L’homme soupçonné d’avoir harcelé la jeune puis de l’avoir agressé sexuellement sur les berges du Rhône samedi à Lyon a été interpellé ce dimanche.

Selon BFM-TV, il est actuellement en garde à vue. Selon nos informations, il était déjà recherché par les forces de l’ordre pour une affaire de vol à la roulotte.

Mila, qui a porté plainte samedi soir, avait indiqué sur Twitter que les deux hommes qui apparaissent sur sa vidéo et qui lui avaient pris son téléphone "ont déjà été arrêtés plusieurs fois, notamment il y a 1 mois. Ce sont des migrants sans papiers". Une information que LyonMag n’est pas en mesure de confirmer, mais des vérifications sont en cours afin de déterminer si le mis en cause est en situation irrégulière ou non.

Depuis la publication de son témoignage sur ses réseaux sociaux, Mila a reçu comme souvent des réactions mitigées. Des soutiens, et même politiques comme ceux d’Eric Zemmour ou Jordan Bardella, mais aussi des critiques de personnes qui ne comprennent pas pourquoi elle ose sortir dans la rue ou qui lui reprochent de se mettre en scène.

"Je suis tout le temps emmerdée comme ça. Là j’ai filmé mais 90% du temps on ne filme pas. (…) Je ne suis pas emmerdée en tant que Mila, mais en tant que femme. Une meuf n’est jamais tranquille (…) Sortir c’est une épreuve. (...) J’arrêterai pas de les filmer, il faut montrer qui c’est, les dénoncer. J’ai pas à changer de trottoir pour des mecs comme ça, qu’ils aillent se foutre dans le Rhône", indiquait la jeune femme qui avait été menacée et cyberharcelée suite à ses propos sur l’islam.