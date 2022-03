Lyon : un groupuscule d’extrême-gauche grime la police en membre du Ku Klux Klan

Ce mercredi, de nouvelles affiches contre la police ont été placardées dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon, notamment dans le quartier de la Guillotière. Après avoir collé les visages des autorités de la Ville de Lyon, l’extrême gauche lyonnaise a voulu choquer. Cette fois, un membre de la police, semble-t-il habillé d’un uniforme américain, a été grimé avec un capirote du Ku Klux Klan, l’organisation terroriste suprémaciste blanche des Etats-Unis.

L’action est signée du groupuscule "Groupe Antifascistes Lyon et Environ", connue pour sa haine envers la police et toute forme d’autorité. Pour rappel, les premières affiches anti-police avaient été collées par des membres de "La Guillotière n'est pas à vendre", mais ces derniers n’ont pas pu s’empêcher de venir ajouter leur grain de sel, en affirmant sur Twitter "nos graphistes sont meilleurs que ceux du syndicat Alliance Police".

Les militants extrémistes répondaient à la réaction du syndicat Force Ouvrière de la police municipale de Lyon pour qui : "les extrêmes doivent être muselés. Tous les extrêmes". La GALE juge ensuite, dans un court débat virtuel, que "c'est encore plus grave d'attaquer l'art et la liberté d'expression, et c'est navrant de ne pas reconnaître que la police assassine, mutile, tabasse en toute impunité en France".

Les agents municipaux ont préféré mettre un terme à l’échange impossible en déplorant à propos des "antifas" lyonnais : "Vous êtes devenus ce que vous imaginez combattre. Le fascisme c'est la gangrène". Le maire de Lyon Grégory Doucet, ainsi que son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi ont enfin été alertés par les policiers lyonnais, sans retour officiel pour le moment.