Bruno Bernard également qualifié de "dictateur" par Laurent Wauquiez : les écologistes réclament aussi des excuses

"L’usage, dans le contexte actuel, du terme de dictateur n’était pas adapté. Je le retire", indiquait le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en référence à la guerre en Ukraine et au comportement de Vladimir Poutine.

Il n’avait pas échappé aux élus écologistes de la Région et de la Métropole de Lyon que ce terme de dictateur n’est pas inédit dans la bouche de Laurent Wauquiez. Ce dernier l’avait déjà utilisé pour parler de Bruno Bernard, président de la Métropole, en septembre dernier, à l'époque où les maires d'opposition se plaignaient de n'avoir aucun contact avec lui et menaçaient d'un Métropolexit de leurs communes.

Cécile Michel, conseillère régionale EELV, l’a donc interpellé pour qu’il retire aussi "ce terme indigne" envers Bruno Bernard.

"J’aurais la même demande à l’adresse de Philippe Cochet, à l’origine de l’utilisation de ce terme de dictateur en Conseil de la Métropole de Lyon. Quand on s’offusque exagérément de tout et n’importe quoi, on décrédibilise la parole publique…", a poursuivi Vinciane Brunel-Vieira, co-présidente du groupe Les Ecologistes.

En décembre dernier, Philippe Cochet en avait effectivement remis une couche en pleine assemblée.

De quoi ouvrir les vannes contre le maire de Caluire, patron du groupe Les Républicains à la Métropole. "Dans la série 'grand écart entre les mots et les actes', il serait également intéressant que la presse auditionne les conseillers d’opposition de Caluire sur les pratiques démocratiques du même Philippe Cochet", surenchérissait la vice-présidente chargée de l’Eau, Anne Grosperrin.

