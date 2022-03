Grenoble, Strasbourg, Bordeaux : les élus écologistes de Lyon sont-ils à part ?

A cette occasion, la rédaction avait questionné des élus d'opposition d'autres villes de France gérées par les écologistes afin de savoir si Grégory Doucet et Bruno Bernard étaient des dirigeants à part. Ou s'ils étaient finalement des Verts comme les autres.

Grenoble : "Ils ne discutent pas du fond, mais de la couleur d’un banc"

Grenoble, c’est le patient zéro, la première ville qui a cédé aux sirènes écologistes. Éric Piolle a-t-il convaincu la majorité de ses administrés que ses actions étaient les meilleures, ou bien ceux qui ne pensaient pas comme lui, avaient-ils fui la ville depuis longtemps ? Toujours est-il que le maire a enchaîné très facilement un second mandat en 2020.

Mais selon Émilie Chalas, élue d’opposition LREM, "il est de plus en plus dur dans sa relation à l’opposition et ses détracteurs. On a un maire de plus en plus braqué, sûr de lui et inscrit dans des certitudes. Tout ce qui est tradition et usage de bonne collaboration avec l’opposition, est balayé d’un revers de la main".

Chez les écologistes, la participation citoyenne a une part importante dans leur programme, mais "dans la réalité ça ne se passe pas comme ça", assure celle qui est aussi députée. "Le budget participatif, c’est 800 000 euros par an et la plupart des projets qui sont retenus, sont dérisoires au lieu de poser les vrais sujets. Par exemple, la municipalité a décidé de piétonniser trois rues du centre-ville et elle a seulement consulté pour savoir ce qu’on mettait comme aménagements. Les Verts ne discutent pas du fond, ils discutent de la couleur du banc", ce qui rappelle vaguement la piétonnisation du Cours Charlemagne à Lyon.

"Ce qui est dingue, c’est qu’ils sont capables de gagner des prix sur la participation citoyenne tellement ils le plaident bien", s’étonne Émilie Chalas.

Bordeaux : "Ils décident par en haut, comme avant, comme la droite"

Bordeaux, c’est probablement la ville où la victoire des Verts choque le moins vu de l’extérieur. De plus en plus qualifiée de repaire de bobos et de Parisiens expatriés, la cité girondine a offert le siège de maire à Pierre Hurmic. Opposant historique d’Alain Juppé, il a su ronger son frein durant deux décennies pour faire tomber ce bastion de droite.

Pour autant, Philippe Poutou, conseiller municipal du Nouveau Parti Anticapitaliste à Bordeaux, pointe du doigt l’inaction de la nouvelle majorité : "Il y a un vrai manque de conviction, qui va avec un manque de courage. Il ne se passe rien de concret. Les élus ont changé, le discours a un peu évolué, mais la réalité politique ne change pas. On le regrette et ça peut poser de gros problèmes très rapidement".

Sur la forme, le candidat à l’élection présidentielle va même encore plus loin. Selon lui, les élus écologistes "ne cherchent pas de point d’appui dans le mouvement social". "Ils pourraient chercher à s’appuyer sur le milieu associatif, sur les quartiers populaires, mais finalement ils décident par en haut, comme avant, comme la droite. Ça les met dans l’incapacité de changer les choses. Du coup, on a des doutes sur leurs propres convictions", conclut Philippe Poutou.

Strasbourg : "Si on les critique, on est tout de suite des conservateurs, des rétrogrades, des pollueurs..."

Strasbourg, carrefour de l’Europe, à la végétalisation déjà pré- sente et propice à la pratique du vélo, a aussi fait confiance aux écologistes pour guider la ville durant les cinq prochaines années. Jeanne Barseghian avait connu l’opposition à la mairie et à la Métropole durant le mandat précédent. De par la proximité géographique, et du fait que son compagnon est allemand, elle rêve d’appliquer la méthode des Grünen, les Verts germaniques. C’est-à-dire de consulter et même travailler davantage avec les autres partis, ainsi qu’avec le monde économique.

Mais dans la pratique, la consultation n’a pas l’air d’être le point fort de la majorité écologiste strasbourgeoise : "On a l’impression que tous les circuits habituels de la démocratie ou de l’expression citoyenne, ont été mis en sommeil et confisqués. Pour la première fois, depuis une éternité, on a des conseils municipaux qui sont annulés. Certaines commissions ne se sont jamais réunies. Sur les grandes décisions, il n’y a jamais de consultation de l’ensemble des forces. Ils n’écoutent rien", explique Pierre Jakubowicz, élu Agir à Strasbourg.

"Ils manquent d’un véritable sens démocratique et d’humilité. Ils développent en permanence des méthodes de décrédibilisation. Si on les critique, on est tout de suite des conservateurs, des rétrogrades, des pollueurs...", conclut celui qui a grandi à Lyon.