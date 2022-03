La Métropole de Lyon investit dans un méthaniseur pour créer son propre gaz

🌱 Pour des énergies renouvelables et locales, sans dépendance extérieure, la Métropole du @Grandlyon finance l'un des plus grands Méthaniseur de station d'épuration.



48 GWh/an de Biogaz, l'équivalent de 190 bus ou de 8000 logements et de l'engrais pour nos agriculteurs ✅ pic.twitter.com/knM2vphBWQ