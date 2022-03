Le poste mobile de police municipale à Villeurbanne étendu pour “renforcer la présence policière”

Sept mois après son premier déploiement, le poste mobile de la police municipale Villeurbannaise va s’étendre. Après une couverture renforcée dans les quartiers Tonkin et Grandclément, la Ville de Villeurbanne a annoncé dans un communiqué la décentralisation de ce poste “le mardi sur les marchés Leclerc et Grandclément, le mercredi sur le marché de Cusset, le jeudi sur le marché Croix-Luizet et le vendredi sur le marché Wilson”.

Ce poste mobile fonctionne grâce à des permanences : les agents de police sont présents à des jours et heures fixes et reçoivent les habitants pour recueillir leurs demandes et doléances sur place, puisque le poste est totalement équipé.

Le dispositif sera étendu à partir de mardi prochain “pour permettre à davantage de Villeurbannais de faire plus directement et plus simplement leurs démarches administratives : problèmes de stationnement gênant, infractions, nuisances sonores, et d’être orientés vers les services compétents,” explique la Ville de Villeurbanne. Il est également question de faciliter et d'accélérer l’intervention des agents de police en cas de besoin.

“Le poste mobile continuera d’être mobilisé à l’occasion de grands événements ou manifestations et lors de missions et opérations particulières, notamment pour les contrôles routiers,” conclut la mairie.