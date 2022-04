Bras de fer terminé entre la Ville de Lyon et la police municipale ?

Dans un communiqué publié ce vendredi par la Ville de Lyon, les services de Grégory Doucet annoncent avoir trouvé un accord avec la CGT et l'USNA "afin d'améliorer les conditions de travail de la police municipale". Un accord au bout de "plusieurs mois de dialogue" qui "réaffirme l'engagement de la Ville pour améliorer l'attractivité et l'exercice des missions de sa police".

Le texte, qui n'a pas été validé par FO et la CFTC, doit ainsi accorder "une attention particulière au déroulé de carrière" ainsi qu'un assouplissement des dimanches travaillés. L’exécutif se donne également pour objectif d’augmenter de +20% les effectifs de sa police municipale d’ici la fin du mandat, soit plus de 60 postes de policiers ouverts au recrutement.

"Un investissement important sera également réalisé par la Ville de Lyon afin de permettre aux agents de réaliser leurs missions dans des conditions optimales (attribution de caméras mobiles, renouvellement des véhicules et des tenues, nettoyage des uniformes pris en charge par la collectivité)", précise aussi la Ville de Lyon.

Toutes ces mesures s'ajoutent à celles déjà appliquées depuis le 1e janvier dernier. Les policiers municipaux avaient notamment bénéficié d’une revalorisation de la Ville de Lyon, celle-ci pouvant aller jusqu’à plus de 1400€ brut par an.

"Cet accord réaffirme l’importance que nous accordons au métier de policier municipal. Depuis le début de notre mandat, nous nous attelons à une meilleure prise en compte de cette profession pour valoriser au mieux son attractivité et son exercice", a déclaré Laurent Bosetti, adjoint délégué à la promotion des services publics.

A noter que la Ville de Lyon s’est aussi engagée à porter au niveau national, et notamment auprès des Ministères de l’Intérieur et de la Fonction publique, plusieurs revendications en faveur de la police municipale, "et notamment le passage de la catégorie B à la catégorie C, comme les policiers nationaux".