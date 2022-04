Hausse du prix du carburant : les syndicat paysans et routiers déçus après leur rendez-vous en préfecture à Lyon

Ce mercredi matin a eu lieu une entrevue entre le Préfet du Rhône délégué à la Défense et à la Sécurité, Ivan Bouchier, et une délégation paysanne et routière composée de Manuel Arandel, paysan en Savoie pour la Confédération Paysanne, de Mathilde Naut, routière chez Trans N2m et de Mickael Orgier, routier chez SOS transport. Ce rendez-vous a fait reporter le deuxième blocage de la raffinerie de Feyzin prévu le matin-même.

Le collectif régional a pu y mettre en avant ses revendications : bloquer les prix du carburant et arrêter la spéculation. "On ne veut pas d’aides, on veut des prix normaux et justes pour que tout le monde s’en sorte" souligne Mathilde Naut. "On a eu un "Quoi qu’il en coûte" par rapport au Covid-19, maintenant on en veut un par rapport à l’inflation", explique Mickael Orgier. Manuel Arandel, quant à lui, avait "beaucoup d’espoir" vis-à-vis de cet entretien.

Une réaction décevante de la part de la préfecture

La réponse qu’ils ont eue ? "Méprisante dans l’attitude et le contenu", d’après Manuel Arandel. Déçu et inquiet, il affirme avoir "une vision obscure sur l’avenir". Le Préfet leur a remis en avant le plan de résilience. Mesure jugée insuffisante par la délégation. Selon Mathilde Naut, "c’est ce plan qui a mis le feu aux poudres". En effet, le plan de résilience consiste, entre autres, au versement unique de 1 300 euros pour chaque véhicule de transport public routier. Or, selon Mickael Orgier, ils dépensent beaucoup plus à cause de l’inflation, cette aide ne la compense pas.

Face au manque d’actions gouvernementales, eux, réagissent

Ce rendez-vous a fait suite au premier blocage de la raffinerie de Feyzin le 21 mars dernier où le Préfet avait souligné leur pacifisme. Mais la délégation le regrette : "Quand on respecte les règles, on n’obtient rien alors il va falloir ne plus les respecter" explique Mathilde Naut. "On n’aurait pas dû être aussi pacifistes" ajoute Mickael Orgier. Tant que rien ne change, l’objectif du collectif est de mettre en œuvre de nouvelles actions comme le deuxième blocage déjà prévu.

Quant à la Présidentielle qui arrive ce week-end, ils n’en attendent rien. "On s’est préparés à aucune récupération politique" ajoute Manuel Arandel. Passée la déception du rendez-vous, l’heure est à l’action, selon les syndicats.

De leur côté, les services de la préfecture estiment avoir reçu la délégation "avec considération et respect". "Les portes de la préfecture sont toujours ouvertes pour échanger", poursuivent-ils, rappelant avoir "fait remonter leurs difficultés et demandes au ministère concerné".

M.N.