Anaïs Belouassa (LFI) : "Il faut qu'Emmanuel Macron fasse un pas vers nous"

Dimanche, Jean-Luc Mélenchon appelait à faire barrage à Marine Le Pen. Mais n'indiquait pas clairement qu'il fallait voter pour son opposant Emmanuel Macron. Une position que partage Anaïs Belouassa. "C'est à Emmanuel Macron de donner des gages sociaux à nos électeurs", indique la Lyonnaise, secrétaire générale de campagne du candidat de l'Union Populaire. Selon elle, le président sortant doit faire des concessions sur la retraite à 65 ans ou l'ISF. "La responsabilité est de son côté. La balle est dans son camp. (...) Il faut qu'il fasse un pas vers nous".

"J'appelle Emmanuel Macron à se remettre en question et à proposer des choses pour transformer la vie des gens. Après on avisera et on tranchera", poursuit-elle.

Anaïs Belouassa se félicite de la campagne de son candidat : "30% de la jeunesse a voté Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ont vu en lui l'espérance".

"L'extrême-droite au pouvoir, ce serait dramatique pour le pays. On combat ces idées qui divisent la nation. C'est nous les républicains, c'est nous la patrie. (...) On est du bon côté de l'histoire", énonce la cheffe de file de la France Insoumise pour les législatives dans la 3e circonscription du Rhône.

Depuis dimanche, les relations sont tendues avec EELV et le PCF, dont les voix auraient pu servir à Jean-Luc Mélenchon de doubler Marine Le Pen. "Il ne faut pas en vouloir aux camarades communistes et écologistes. J'en veux plus aux dirigeants politiques qui ont voulu mener leur campagne comme Anne Hidalgo. Il y avait quelque chose d'historique à faire... 400 000 voix manquantes, ce n'est pas grand chose", se désole Anaïs Belouassa.

00:00 Voter Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen ?

01:29 Consultation des militants

03:03 Crainte de l'extrême-droite

06:26 Signaux d'Emmanuel Macron vers LFI

08:08 La faute aux écologistes et communistes ?

10:16 Majorité à la Ville et à la Métropole de Lyon

11:08 Recomposition à gauche

11:27 Alliances aux législatives ?