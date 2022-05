Lyon : les identitaires s'attaquent à Grégory Doucet, accusé de "favoriser le culte musulman"

Le maire de Lyon prenait également la parole lors de ce moment de partage.

Aux yeux des identitaires lyonnais, il y a toutefois un problème. Puisque l'élu écologiste refusait au nom de la laïcité de participer au Voeux des Echevins depuis son élection en 2020, il aurait dû appliquer sa logique aux autres religions.

Le collectif des Remparts, accusé de remplacer Génération Identitaire depuis sa dissolution puisqu'il occupe la Traboule et l'Agogée au Vieux-Lyon, a mené une action ce lundi sur le parvis de la basilique de Fourvière.

Les militants d'ultradroite ont utilisé des fumigènes et déployé une banderole "Voeu des Echevins X, Iftar ✔. Doucet : nos traditions ne sont pas une option !".

"Puisqu'il utilise l'argument de la laïcité, nous exigeons de Grégory Doucet qu'il ne participe à aucune célébration religieuse ou cultuelle tant qu'il ne prendra pas part à la cérémonie du Voeu des Echevins. Nous, les Remparts, nous chargerons de promouvoir et défendre la culture et l'histoire lyonnaise", indiquent-ils, accusant l'élu de "favoriser le culte musulman" et d'ainsi "causer un affront à tout le peuple lyonnais".

Il s'agit là de la première attaque ciblée de l'ultradroite lyonnaise contre le maire EELV. Ce dernier avait déjà à plusieurs reprises dénoncé leurs actions et appelé à la vigilance sur la reformation des identitaires dissous par le ministère de l'Intérieur. Autant dire que Grégory Doucet ne prendra pas une seule seconde en considération les demandes des Remparts.