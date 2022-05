Législatives : l'élue PRG Katia Buisson est candidate à Villeurbanne

Pour Villeurbanne, le choix du PRG s’est porté sur la militante Katia Buisson, "désignée à l’unanimité", d’après un communiqué du Cercle Radical de Villeurbanne.

La conseillère municipale chargée de la Mémoire et des Anciens milite sur de nombreux plans en défendant "les valeurs républicaines et laïques, [en luttant] contre toutes les formes de discriminations et [en promouvant] l’égalité, dans un esprit humaniste et universaliste."

Le parti souhaite porter cette "candidature de gauche, républicaine, solidariste et européiste" en appelant à "un rassemblement de toutes les forces de la gauche républicaine derrière [elle]", explique le Cercle Radical.

Ses objectifs sont de mettre en place "une opposition de raison au Président ultra-libéral" tout en promouvant "la construction d’une gauche républicaine et responsable" aux législatives.

Le PRG s’oppose à la NUPES

En plus de s’opposer à Emmanuel Macron, le PRG critique la récente alliance de gauche en affirmant que "la gauche mérite mieux que le sacrifice d’une partie de ses valeurs fondatrices pour de simples raisons électoralistes."

Le Cercle Radical refuse non seulement "les compromis sur des sujets essentiels que sont la laïcité, l’humanisme et l’Europe", mais aussi "une lecture de la vie politique en trois "blocs" populistes, celui de La France Insoumise, celui de LREM et celui de l’extrême-droite."