Une piétonne mortellement renversée par une voiture à Vaulx-en-Velin 

Selon nos informations, une femme âgée de 55 ans a perdu la vie à Vaulx-en-Velin après avoir été renversée par une voiture. Les faits se sont déroulés au niveau de l'avenue Gabriel Péri vers 11h30. La victime est décédée sur place malgré l'intervention des secours qui l'avaient pris en charge en état d'urgence absolue après avoir été projetée sur plusieurs mètres.

Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues, mais on sait déjà que le conducteur s'est arrêté après avoir percuté la victime. Âgé de 18 ans, il a été examiné par les sapeurs-pompiers en état de choc puis transféré à la brigade des accidents. Des vérifications sont en cours pour savoir s'il était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, et s'il était titulaire ou non du permis de conduire.

J.D