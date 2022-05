Métropole de Lyon : un million d'euros supplémentaire alloué au fonds de solidarité logement

Il s'agit pour la collectivité de renforcer son accompagnement des ménages en situation de précarité. "Le fonds de solidarité logement (FSL) s’adresse aux ménages qui présentent des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions de vie, pour accéder à un logement et pour disposer d’accès en eau et en énergie", est-il précisé dans un communiqué.

Le FSL, via ses différents volets, permet ainsi de financer les aides financières pour l’accès au logement, les aides pour le maintien dans le logement, les aides pour impayés d’eau et d’énergie, l’accompagnement social lié au logement (intervention sociale spécifique exercée par un travailleur social d’un opérateur agréé) ou encore les aides au financement des suppléments de dépenses de gestion locative.

Le budget voté ce lundi prévoit également le soutien à des associations d’insertion et d’inclusion par le logement.

"La crise économique et sociale découlant de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fragilisé encore plus les ménages dans leur accès au logement. Consciente de ces difficultés, la Métropole a choisi d’augmenter de manière significative l’enveloppe allouée au FSL. Avec une hausse de 17% sur le budget global, l’objectif est d’éviter la précarisation des ménages les plus modestes", a expliqué Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’habitat, au logement social et à la politique de la ville.