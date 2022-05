Gabriel Amard (NUPES) : "Développer les outils qui favorisent la parole des dégoûtés, des écoeurés de la politique"

Avec Taha Bouhafs, Gabriel Amard faisait partie du clan des parachutés par la France insoumise dans le Rhône pour les élections législatives. Le candidat de la NUPES à Villeurbanne a survécu à la colère des socialistes, qui se sont finalement rangés derrière lui.

Il y a encore les accusations de népotisme, puisque Gabriel Amard est le gendre de Jean-Luc Mélenchon. "Jean-Luc Mélenchon ne s’est pas mêlé des investitures, jure l'intéressé. Il fallait avoir des gens expérimentés dans notre future majorité. J’ai la chance d’avoir été élu dans différents mandats".

Pourquoi à Villeurbanne ? Parce que son grand-père y a vécu il y a plus de 100 ans.

"Je peux comprendre que ce soit difficile à vivre pour certains candidats qui ont dû se retirer. Je souhaite leur rendre hommage, y compris à Cristina Martineau (la candidate PS qui a renoncé à partir en dissidence ndlr)", poursuit Gabriel Amard.

Outre le parachutage, les adversaires du candidat pointent un véritable tour de France des élections. Ce que reconnaît Gabriel Amard : "Partout où me demande de me rendre utile pour développer les outils qui favorisent la parole des dégoûtés, des écoeurés de la politique, je me rends disponible".

Quid de l'ancrage ? "Il s’agit d’élire des députés de la Nation, pour faire des lois de la Nation", prévient-il. Pas question toutefois d'abandonner la circonscription une fois élu : "Bruno Bonnell (le député sortant ndlr) était absent. Moi j’entends animer, tous les mois, un atelier des lois à Villeurbanne, pour alimenter des propositions de loi ou des projets de loi du gouvernement".

Et d'évoquer déjà les sujets de la gratuité des services publics comme la cantine scolaire ou encore une loi pour le droit à l'eau.

"Elisabeth Borne m’inspire trop la continuité (d’Emmanuel Macron). Nous sommes prêts à gouverner le pays, sur un programme partagé", promet Gabriel Amard.

00:00 Parachutage à Villeurbanne

02:03 Tour de France électoral

06:25 Népotisme

07:15 Elisabeth Borne

08:40 Futurs combats en cas de victoire

10:05 Différences avec Bruno Bonnell

11:35 France Insoumise à Villeurbanne