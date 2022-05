La Région, "régime autoritaire" ? Pierre Oliver demande à Grégory Doucet de "retirer ses propos outranciers"

Le maire de Lyon demandait alors au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de "revenir sur sa décision" de couper ou diminuer les subventions aux institutions culturelles lyonnaises. Le ton employé était grave, mais diplomate.

Tout le contraire des propos employés plus tôt en conférence de presse. Autour des journalistes, Grégory Doucet a été plus ferme : "Tous les régimes qui ont voulu établir des fonctionnements autoritaires ont tous commencé par s'attaquer à la culture, aux artistes. C'est ce que nous sommes en train de vivre".

De quoi faire bondir Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et leader de la droite lyonnaise. "La politique n’autorise pas tout. Je demande à Grégory Doucet de retirer ses propos outranciers envers Laurent Wauquiez et la région. Quelle honte quand on connaît les coupes budgétaires culturelles opérées par la ville !", attaque-t-il.

Laurent Wauquiez avait parlé de "dictature" au sujet de la Métropole de Lyon écologiste, Grégory Doucet lui répond avec "régime autoritaire". Un partout, balle au centre ?