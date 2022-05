Contre les habitats indignes, la Métropole de Lyon lance un "permis de louer" à Saint-Priest

Ce lundi, la commission permanente de la Métropole de Lyon a validé la mise en place d'un "permis de louer" sur le quartier de Bellevue à Saint-Priest. Un dispositif "destiné à lutter contre l'habitat indigne" d’après la collectivité.

Cette dernière compte d’ici quelques mois faire signer des "permis de louer" pour "vérifier le respect des caractéristiques de décence d'un logement et de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, dès lors que son propriétaire souhaite le mettre en location".

Dans la zone inscrite au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), du quartier de Bellevue, un régime de déclaration de mise en location ou un régime d'autorisation préalable de mise à la location devra être conclu avant l’installation des locataires.

Un nouveau protocole qui "concerne toutes les mises en location ou relocations de logements loués, vides ou meublés, sur le périmètre délimité, à l'exception des logements mis en location par un organisme de logement social" précise la Métropole de Lyon. La reconduction, le renouvellement ou l'avenant au contrat de location sont également hors du champ d'application.

Le but de l’opération, qui débutera le 19 décembre 2022, est donc d'inciter les propriétaires à voter et réaliser les travaux nécessaires pour améliorer la qualité des appartements et éviter la dégradation du bâti.

Plus d’information devraient bientôt voir le jour sur le site internet de la mairie de Saint-Priest.