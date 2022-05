Pascale Bonniel-Chalier : "Laurent Wauquiez, pyromane-pompier de la culture"

Les écologistes, que ce soit à la Ville de Lyon et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ne veulent pas baisser les bras face aux coupes budgétaires de Laurent Wauquiez pour la culture. Ils ont chiffré à 4 millions les baisses pour les grandes institutions, dont 2 millions pour la seule agglomération lyonnaise.

"On aurait pu s'attendre à ce que ca rééquilibre dans les territoires. Mais on s'aperçoit que tous les départements sont affectés parce que les Républicains ont voté une baisse pour 180 organismes et institutions culturelles. L'attaque est globale", dénonce Pascale Bonniel-Chalier.

L'ancienne adjointe à la Culture de Gérard Collomb estime que Laurent Wauquiez est un "pyromane-pompier. Il met en difficulté les institutions en enlevant une somme extrêmement conséquente, et après il réactive un fonds d'urgence de 500 000 euros, plafonné pour chacun des acteurs à 5000 euros".

Pascale Bonniel-Chalier indique également qu'il n'y a selon elle "aucune transparence dans les chiffres de Laurent Wauquiez".

