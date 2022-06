Météo : plus de 37 degrés cette semaine à Lyon, les seuils de canicule dépassés dans le Rhône ?

Préparez-vous ! Il va faire très chaud cette semaine en France. Lyon et le Rhône n’échapperont pas à cette vague de chaleur qui fera bondir le mercure à partir de mercredi.



Il faudra profiter de cette journée de lundi où le thermomètre atteindra au maximum les 28 degrés à Lyon avant une hausse significative dès le milieu de la semaine. Météo France prévoit en effet des pics à 37 degrés pour les journées de mercredi, vendredi et samedi. Les seuils de canicule pourraient notamment être atteints avec des nuits particulièrement douces pour la saison.



On devrait mieux respirer à Lyon et dans le Rhône à partir de dimanche avec l’arrivée des orages et de la pluie qui feront redescendre les températures en-dessous des 30 degrés.

🥵Une vague de chaleur se met en place à partir de mercredi jusqu'au week-end. Elle commencera par concerner le sud du pays. Son extension plus au nord est encore incertaine. Le pic d'intensité de cet épisode est attendu entre jeudi et samedi



🌡️ T°C maxi prévues mercredi⬇️ pic.twitter.com/kFaXxLEGDY — Météo-France (@meteofrance) June 12, 2022