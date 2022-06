Alors ce premier tour des législatives à Lyon et dans la Métropole de Lyon ? Analyse

2017 fut un moment atypique dans la vie politique de la Métropole de Lyon. Beaucoup d’élus de la majorité présidentielle locale provenant de la gauche, étant élus sur un programme de centre-gauche, se considérant à l’époque comme faisant partie de la gauche. Les choses ont changé depuis dans l’esprit de beaucoup.

Ce qui se passe dans un grand nombre de circonscriptions est une suite logique de choses et du retour au clivage droite gauche. Cela fait, par exemple, depuis 15 ans que les 3e, 2e, 14e, 7e et bien d’autres circonscriptions du Rhône envoient des élus se réclamant de la gauche, qu’elle ait pu être incarnée par le PS, le PCF ou à l’époque des débuts de LREM, lorsque ce parti comportrait une grande majorité d’électeurs issus de la gauche.

1ère circonscription (ouest et sud de la ville de Lyon) :

Aurélie Gries (NUPES-France Insoumise) : 37,75%

Thomas Rudigoz (sortant/Ensemble) : 32,96%

C’est sans doute la plus grosse surprise de Lyon puisque Aurélie Gries, peu connue du grand public et membre d’un parti eurosceptique jusque-là mal implanté dans la ville, a réussi un excellent score dans une circonscription plutôt europhile. Certes il y a 5 ans le talentueux mélenchoniste Elliott Aubin avait réussi lui aussi une bonne performance. Mais on ne s’attendait pas à ce que le siège soit prenable pour la NUPES. Thomas Rudigoz perd 12 points par rapport à son score de 2017. Raté d’une équipe qui se serait survendue dans son implantation locale par exemple à Gerland diraient les mauvaises langues ?

Réaction de l’électorat de gauche par rapport à une majorité présidentielle dont l’angle est désormais au centre-droite plus qu’au centre-gauche ? Ou nouvelle preuve que l’implantation locale ne suffit plus dans un territoire dont les habitants ont profondément changé en quelques années ? Tout n’est pas joué pour le député sortant pas plus que pour sa challengeuse. A noter aussi le score de la LR Anne Prost qui réussit l’exploit historique d’être battue par le RN à Lyon. Enfin le candidat poussé par Gérard Collomb, Grégory Dayme tourne autour des 3,5%...

2e circonscription (Duchère, Vaise, Croix-Rousse, nord de la Presqu’ile) :

Hubert Julien-Laferrière (sortant/NUPES) : 34,82%

Loïc Terrenes (Ensemble) : 28,72%

Le député écologiste sortant Hubert Julien-Laferrière est en bonne voie pour garder son siège et dispose de bonnes réserves à gauche. Son challenger macroniste Loïc Terrenes a délaissé le trolling sur internet si pratiqué par ses amis des "jeunes avec Kimelfeld" pendant les métropolitaines pour une campagne classique et solide. En s’affichant avec des décideurs locaux. En sortant une liste d’une centaine de soutiens (dont certes la plupart ne votaient pas dans sa circonscription). En allant au contact des commerçants au côté de l’ancien maire de droite du 2e arrondissement Denis Broliquier. Reste que, même cornaqué par l’ancien et jovial président de la Métropole David Kimelfeld qui l’a poussé avec talent, son score est un peu en retrait de celui d’Emmanuel Macron dans la présidentielle. Enfin notons que Raphaël Arnault, candidat dissident de la NUPES, a réussi une jolie campagne qui pose des jalons pour l’avenir.

3e circonscription (Guillotière, Jean Macé, Monplaisir, Préfecture) :

Marie-Charlotte Garin (NUPES) : 43,68%

Sarah Peillon (Ensemble) : 28,

Ici se situe le plus gros écart du département. Entrée chez EELV il y a 3 ans, arrivée à Lyon dans la même période pour venir travailler chez Handicap International, Marie-Charlotte Garin a fait une campagne active s’adressant en priorité voire en exclusivité au coeur de cible de la gauche dans une circonscription envoyant des députés de gauche depuis 2007 et penchant de plus en plus de ce côté de la barrière au rythme de la hausse du prix du mètre carré. Des convictions fédéralistes européennes et écologistes affirmées, un meeting réussi, des portes à portes très bien accueillis par les habitants, une étiquette nationale porteuse devraient l’amener à siéger dimanche prochain à l’Assemblée nationale. Une performance qui aura donné aussi un rare résultat : celui de voir le sénateur EELV Thomas Dossus sourire sur une photo dimanche soir. Collector.

De son côté Sarah Peillon, députée suppléante depuis 15 ans, a également fait une bonne campagne, positionnée au centre-gauche. Mais en des temps de forte évolution de la population, l’implantation locale et le travail de longue haleine paient bien moins qu’avant. C’est sur une étiquette nationale que votent désormais les habitants et celle d'Ensemble est arrivée loin derrière la NUPES. La politique est fille ingrate.

4e circonscription (Lyon 6e et une partie du 3e) :

Anne Brugnera (Ensemble) : 34,1%

Benjamin Badouard (NUPES) : 31,72%

Anne Brugnera bénéficie d’une équation favorable. Né au centre-gauche, le mouvement d’Emmanuel Macron est aujourd’hui plutôt déporté sur la droite modérée. Et cela convient très bien à la réélection de cette ancienne socialiste dans ce qui fut une circonscription taillée pour Raymond Barre en son temps. La candidate de la majorité présidentielle bénéficie du soutien du maire du 6e Pascal Blache, qui est le seul élu LR à ne pas s’être entièrement effondré à Lyon intramuros. Dans un style que ne renierait pas le RPR des années 70 Blache parle de faire barrage au péril rouge (oui c’est écrit “péril rouge” dans le communiqué) constitué par Benjamin Badouard.

Ce dernier est pourtant plus vélo sur la rue des Rancy que char soviétique sur la place Bellecour. Badouard a réussi un très joli score dans ce qui est de loin la circonscription la plus difficile de Lyon pour la NUPES. Son énergie et ses équipes vont se démener face à un vote seul contre tous.

5e circonscription (Caluire, Monts d’Or, Val-de-Saône) :

Blandine Brocard (sortante/Ensemble) : 36,11%

Fabrice Matteucci (NUPES) : 22,82%

Blandine Brocard va sans nulle doute retrouver l’Assemblée et le groupe MoDem après une campagne sans accroc, efficace et propre. Bastien Joint, élu LR de Caluire a bataillé pour reprendre ce siège perdu par la droite en 2017 à coup de meetings (à la jauge surévaluée mais c’est la régle), d’appels, de comités de soutiens, il ne passe pas le premier tour même s'il prend jalons pour l’avenir. C’est son opposant au conseil municipal le vaillant et solide socialiste Fabrice Matteucci qui affrontera Blandine Brocard. Avec certes peu de chances de l’emporter mais en ayant réussi à porter une jolie dynamique qui creuse un sillon vers un avenir plus rose.

6e circonscription (Villeurbanne) :

Gabriel Amard (NUPES) : 41,3%

Emmanuelle Haziza (Ensemble) : 26,9%

“Il est pas très sympa ce Gabriel Amard”. On ne rapportera pas le nom du média lyonnais qui venait de se faire brutalement jeter par le candidat insoumis dimanche en Préfecture. Toujours est-il que Villeurbanne devrait avoir, comme c’est la règle habituelle à l’exception de l’ancien RPR Marc Fraysse, un député de gauche à l’Assemblée nationale. Un député qui ne devrait pas avoir de velléités d’implantation locale et municipale ce qui ne serait pas pour déplaire à Cédric Van Styvendael, le Maire de Villeurbanne. Emmanuelle Haziza, la candidate de la majorité présidentielle, qui était auparavant celle de LR, est loin derrière. A noter l’excellent score de Katia Buisson, candidate divers-gauche qui frôle les 7% avec le soutien du PRG, de marcheurs, de socialistes…dont l’ancien maire Jean-Paul Bret.

Quand à Jean-Eric Sendé, candidats divers-centre, il fallu lui expliquer dimanche à la préfecture que c’est mieux de se présenter aux électeurs avec un programme quand on est candidat…après il n'était pas le seul dans ce cas.

7e circonscription (Rillieux, Vaulx, Bron) :

Abdelkader Lahmar (NUPES) : 30,87%

Alexandre Vincendet (LR) : 23,84%

La plus imprécise des circonscriptions du Rhône a accouché de son verdict. Si certaines autres publications de presse lyonnaise ne voyaient pas Alexandre Vincendet au second tour, ce n’était pas mon cas. Plus surprenante est l'élimination dès le premier tour de la députée sortante Anissa Khedher (Ensemble) qui n’aura en cinq ans pas réussi à faire oublier sa gaffe de 2017 sur les paravents dans les écoles. Le match reste très ouvert entre Vincendet, qui pourrait bénéficier des voix de la majorité présidentielle et Adbelkader Lahmar, arrivé largement en tête et qui a vu des candidats divers gauche du 1er tour comme Izzet Doganel appeler à voter pour lui. Le maire LR de Bron Jérémie Bréaud a sorti de son côté la sulfateuse à la Charles Pasqua en évoquant “l’extrême-gauche opposée à la rénovation urbaine”. Le socialiste Stéphane Gomez, parti hors de la NUPES, pourrait de son côté apporter de précieuses voix à Lahmar.

8e circonscription (Nord-ouest lyonnais, l’Arbresle, Tarare) :

Dominique Despras (Ensemble) : 28,85%

Nathalie Serre (sortante/LR) : 21,97%

Comme prévu Dominique Despras devrait offrir un nouveau siège à la majorité présidentielle. Il lui faudra pour cela convaincre au moins une partie des électeurs de gauche, ce qui semble à la portée de cet homme de dialogue. La sortante Nathalie Serre est en très grande difficulté et ne dispose pas de vraie réserve de voix dans cette circonscription contrastée, allant de l’aisée Ecully au bien plus populaire Tarare. Ce serait une perte historique pour la droite locale qui détient cette circonscription depuis au moins la naissance de Michel Drucker.

9e circonscription (Villefranche, Beaujolais) :

Alexandre Portier (LR) : 27,64%

Ambroise Méjean (Ensemble) : 22,06%

Faute de participation suffisante, pas de triangulaire dans cette circonscription, où c’était pas forcément écrit, le candidat de la NUPES a devancé le RN. Méjean, responsable national des Jeunes avec Macron, devra convaincre la gauche de voter pour lui. Il doit d’ailleurs se féliciter qu'Ensemble a fini après un début laborieux dimanche soir, à avoir une position un peu claire sur la nécessité de faire barrage au RN.

Son réseau national, son énergie en campagne sur le plan local seront-ils suffisants pour décrocher ce siége solidement ancré à droite face à un candidat soutenu par le maire de Villefranche Thomas Ravier (qui avait pourtant un temps failli lui aussi se rapprocher d’Emmanuel Macron) ? On verra mais un tel exploit serait historique. En tous cas ce qui est sûr c’est que pour une fois le siège de député (sauf victoire improbable de LR aux législatives en France) ne sera pas occupé par un dénommé Perrut.

10e circonscription :

Thomas Gassilloud (sortant/Ensemble) : 36,10%

Michèle Edery (NUPES) : 22,56%

La truculente (ce qui est un terme des plus positifs puisqu’on m’a posé la question en préfecture) Michèle Edery est au second tour, ce qui permet au Parti Socialiste de voir l’avenir en rose. Son énergie, sa gouaille, son côté femme de terrain, la sympathie qu’elle suscite le soutien sans faille de Christiane Constant, sa responsable de parti seront-ils suffisants pour gagner ? L’écart est grand avec le député Thomas Gassilloud, homme certes pas des plus connus du grand public national mais qui est respecté sur le terrain et dont les compétences sont des plus appréciées.

11e circonscription (Givors et sud-ouest lyonnais) :

Jean-Luc Fugit (sortant/Ensemble) : 30,55%

Abdel Youfsi (NUPES) : 21,6%

Jean-Luc Fugit, qui est comme beaucoup un lecteur assidu de LyonMag, est un spécialiste reconnu des énergies et du climat à l’assemblée nationale, même si ses positions sont parfois bien différentes de celles de EELV. Ce scientifique devrait retrouver son siège. De son côté Abdel Yousfi démontre que, même avoir perdu la mairie de Givors au profit des écologistes, les communistes sont encore une vraie force active dans la circonscription.

12e circonscription (Tassin, Sainte-Foy, Oullins, ouest lyonnais):

Cyrille Isaac-Sibille (sortant/Ensemble!) : 30,70%

Jean-François Baudin (NUPES) : 23,03%

Echec cuisant pour Jérôme Moroge, le maire LR de Pierre-Bénite, déjà pas toujours en odeur de sainteté dans son parti. Le fantasque mais bosseur Cyrille Isaac-Sybille devrait continuer à orner le groupe MoDem à l’Assemblée nationale des couleurs de ses costumes parfois improbables. Jean-François Baudin de la NUPES, s'il était attendu à un score très élevé, n’était pas forcément vu présent au second tour. Un score de premier tour qui prouve que EELV n’est pas qu’un parti de centre-ville.

13e circonscription (Décines, Meyzieu, est lyonnais) :

Sarah Tanzilli (Ensemble) : 28,44%

Victor Prandt (NUPES) : 21,67%

Sarah Tanzili n’était pas forcément attendue à un niveau si élevé et a créé la surprise. Cette dynamique figure de la communauté arménienne, qui a promis aussi de parler d’autres thématiques lors de son interview à LyonMag, a de bonnes chances de retrouver le siège de Danièle Cazarian, dont elle était l’assistante parlementaire jusque là. Serait-elle une parlementaire moins discrète que sa patronne ?

Face à elle Victor Prandt de la NUPES arrive d’une poignée de voix au second tour. Appel sur les numéros personnels de chroniqueurs quand on ne parlait pas de lui ou pas assez, insultes dans les commentaires, non réponses quand on demandait en retour des propositions du candidat, ce n’est pas peut dire que Prandt avait envie qu’on parle de lui. Ce partisan de l’égalité entre les hommes et les animaux est en tous cas devant le RN. Mais aussi devant le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon, qui était donné favori et chute très lourdement.

14e circonscription (Vénissieux, St-Fons, une partie de St Priest) :

Idir Boumertit (NUPES) : 35,76%

Yves Blein (sortant/Ensemble) : 25,47%

Beaucoup de candidats dans cette circonscription qui avait connu divers psychodrames. Le candidat NUPES, discret mais très implanté Idir Boumertit, est en passe de prendre le siège au sortant Yves Blein dans ce qui fut pendant des décennies un bastion communiste. Damien Monchau du RN fait un excellent score. Yalcin Ayvali a de son côté pris date pour la suite.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site

Romain Blachier