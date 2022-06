Lyon Politiques : débat de la 1ère circonscription du Rhône (Aurélie Gries et Thomas Rudigoz)

Autour du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul ce mercredi pour la 1ère circonscription du Rhône (qui regroupe le 5e arrondissement, ainsi qu'une partie des 2e, 7e et 8e arrondissements de Lyon) : Thomas Rudigoz, député sortant et candidat Ensemble! et Aurélie Gries, candidate LFI pour la NUPES. Au premier tour, Aurélie Gries est arrivée en tête avec 37,75% des voix, devant Thomas Rudigoz avec 32,96% des suffrages exprimés.

Les deux candidats en plateau ont été invités à réagir :

- Sécurité/Fusillade à la Duchère

- Impôts et taxes

- Ukraine et Union européenne

- Front républicain

- Travailler avec d'autres formations politiques