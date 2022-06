Canicule : deux départements de la région en alerte orange, le Rhône épargné

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme et l'Ardèche sont concernés par cette alerte. Le Rhône ne fait pas partie de la liste, même si les maximales annoncées pour la journée de jeudi devraient atteindre les 35 degrés, quand le mercure ne passera pas sous la barre des 24 degrés à Lyon.

"Après un mois de mai avec des températures record, la France va subir une canicule marquée d'une précocité inédite. Jeudi les températures seront en hausse sur une grande partie du pays. Les seuils de canicule seront atteints sur le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône. Les températures maximales seront comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés. Vendredi et samedi ces chaleurs caniculaires pourraient s'étendre sur une partie de la moitié nord de la France", précise Météo France dans son alerte.

A Lyon, les services de la Ville sont mobilisés pour faire face à cette vague de chaleur. Le registre du plan canicule a été activé pour recenser les personnes âgées isolées, de nouvelles piscines vont ouvrir leurs portes notamment à la Tête d'Or et à la Duchère et les horaires des parcs municipaux ont été élargis, de 6h à 23h.