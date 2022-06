Le péril rouge et le danger fasciste

Le maire LR en question, Pascal Blache, était candidat (LR aussi, en ces temps de confusion politique il faut le préciser) aux élections législatives dans la plus à droite des circonscriptions lyonnaise et venait de perdre au premier tour. Il fait habituellement partie des modérés de son camp.

Son communiqué visait Benjamin Badouard, candidat écolo dans la 4e circonscription du Rhône (6e arrondissement et une partie du 3e) qualifié pour le second tour et appelait à voter pour la députée sortante Ensemble! Anne Brugnera. Une ex-socialiste portée, avant qu’ils ne se fâchent, par Gérard Collomb, favorite à sa réélection.

Une Anne Brugnera dont Pascal Blache, donné favori par certains autres médias aux législatives, fut un opposant résolu. Cette circonscription qui fut la seule en 2012 à ne pas basculer à gauche (Au passage la gauche lyonnaise ne date pas de 2020 quoi qu’en pensent certains…). Une circonscription qui risque d’être la seule des quatre de Lyon à ne pas élire de député NUPES dimanche prochain, même si les jeux ne sont pas entièrement faits pour Aurélie Gries et Thomas Rudigoz.

Si on peut être d’accord ou pas avec les propositions de la NUPES, on voit mal en quoi Benjamin Badouard, ce long bonhomme à vélo, adepte de tours du monde, ennemi des abus de la publicité et surnommé Benjo par ses potes peut constituer un danger façon chars soviétiques.

On voit mal les queues s’allonger à cause des pénuries dans la boulangerie de la rue Bugeaud pour aller collecter avec tickets de rationnement son pain petit épeautre. On imagine mal des brigades de membres d’une milice type KGB ( Kamarads Gangstas Badouard) aller chercher des opposants dans la nuit pour aller les emmener de force dans un camp de rééducation par le ramassage de raisins bios destinés à faire du vin nature. Que la politique soit un peu raisonnable parfois.

Les excès ne sont d’ailleurs pas que l’apanage d’un clan. En témoignent aussi ces propos réguliers de certains militants NUPES sur des marchés de la Métropole de Lyon, comparant notre pays à la démocratie de Poutine ou évoquant un danger fasciste en cas de nouvelle majorité pour le camp du Président de la République.

Je ne vois pas spécialement le rapport entre le sportif et centriste Dominique Despras, agriculteur opposé à la sortante LR Nathalie Serre et le régime au pouvoir à Moscou.

Quand on voit les bombes qui pèsent sur le peuple ukrainien, on se dit que la politique manque parfois d'esprit d’ouverture, de décence et de dialogue. Au détriment du fond.

