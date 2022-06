Victor Prandt (NUPES) : "Limiter l'étalement urbain non réfléchi de l'Est lyonnais"

Candidat NUPES qualifié de justesse pour le second tour des législatives dans la 13e circonscription du Rhône, Victor Prandt est membre de Révolution écologique pour le vivant, le parti antispéciste d'Aymeric Carron. Est-il parfaitement d'accord avec ses camarades insoumis et membres d'EELV ? "On discute avec des gens qui ne pensent pas tout à fait comme nous. On est catalogué comme antispéciste, on est surtout un parti d'écologie radicale. Pour nous, une bifurcation écologique réussie, c'est celle qui prend en compte la justice sociale", prévient-il.

S'il entend respecter le programme de la NUPES, il espère "réduire de 50% les protéines carnées dans nos assiettes" et "mettre fin aux fermes-usines et à l'élevage intensif au plus tard en 2027. Il broie les animaux et les éleveurs".

En réaction à l'actualité, Victor Prandt estime que "le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, ce n'est pas seulement pour réarmer l'Ukraine, c'est pour réarmer la France. Et continuer à augmenter les tensions sur place. Je suis favorable au non-alignement". "La candidature de l'Ukraine à l'Union européenne arrive dans un moment d'extrême tension", poursuit-il.

Le candidat écologiste avait obtenu seulement quelques voix de plus que le candidat du Rassemblement national. "Ce vote révèle une immense colère sur le bilan d'Emmanuel Macron et de la députée sortante Danièle Cazarian.(...) Les personnes sont dégoûtées. Je leur dis que leur colère, au lieu de la canaliser dans quelque chose de négatif, doit être canalisée dans un programme positif, qui porte de bonnes valeurs", estime Victor Prandt.

Sur le sujet de la Rocade Est, "il ne faut pas de nouvelles routes, peu importe l'endroit en France. Il faut rajouter des transports collectifs", conclut celui qui veut "limiter l'étalement urbain non réfléchi" sur la 13e circo.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Médiatisation de la campagne

01:13 Antispéciste dans la NUPES

03:14 Ukraine

05:26 TVA sociale

06:39 Appel aux électeurs du 1er tour

08:07 Rocade Est

10:53 Limiter le développement économique du territoire

12:09 OL sous pavillon américain