Canicule : plusieurs feux de récoltes signalés autour de Lyon

Et les intenses chaleurs qui s'abattent sur l'agglomération lyonnaise rendent la végétation facilement inflammable. Ainsi, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir plusieurs fois ce vendredi après-midi pour éteindre des feux qui s'étaient déclarés dans des exploitations agricoles.

Ainsi, à Chabannière, Saint-Laurent-de-Chamousset et Saint-Jean-des-Vignes, plusieurs parcelles de blé sont parties en fumée. C'est le cas également à Saint-Priest le long de l'autoroute A43. Aucun blessé n'est à déplorer et on ignore encore l'étendue des dégâts de ces incendies de récoltes.