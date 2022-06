Idir Boumertit, nouveau député de la 14e circo : un silence qui pose question

Tous ? Non, Idir Boumertit est resté à Vénissieux où il s'est fendu d'une phrase recueillie par le Progrès. Le nouveau député LFI de la 14e circonscription promet de se mettre au travail dès cette semaine.

Curieuse mais payante stratégie que fut la sienne d'éviter les médias durant toute la campagne. Interviews, portraits et débats, Idir Boumertit a tout refusé. A LyonMag, aux autres, à tout le monde. Aux rares conférences de presse des candidats de la NUPES ? Idem. Venue de son leader de parti Jean-Luc Mélenchon le 4 juin ? Casper. Même sur les réseaux sociaux, il a été invisible.

Malgré cette absence de couverture médiatique souhaitée, l'élu vénissian a pu se reposer sur son ancrage local et son étiquette NUPES pour arriver en tête au premier tour et renverser le député sortant (Ensemble!) Yves Blein au second.

Etre journaliste, c'est avant tout être attentif au moindre détail. Et le choix d'Idir Boumertit de ne pas s'exprimer, quel que soit le canal, soulève quelques questions.

Concernant les débats, il avait expliqué à LyonMag, et a donné la même explication à nos confrères, qu'il refusait de débattre avec Bruno Attal, le candidat de Reconquête!. Et pour les interviews, c'était parce qu'il souhaitait se concentrer sur sa campagne de terrain qu'il ne pouvait pas perdre de précieuses minutes, même au téléphone. Craignait-il de devoir expliquer son changement d'avis concernant une investiture qu'il avait refusé avant de finalement accepter de remplacer au pied levé Taha Bouhafs ?

Un mutisme qui pose question. Les invitations sont renouvelées, Idir Boumertit les acceptera-t-il ou poursuivra-t-il son boycott assumé durant les cinq prochaines années ?