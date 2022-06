Vinciane Brunel-Vieira : "Les résultats de la NUPES ont conforté notre manière de travailler à la Métropole de Lyon"

Le verre à moitié vide ou à moitié rempli ? Pour la gauche unie lyonnaise, les résultats des élections législatives ont conduit à remporter 4 sièges de députés. "On fait de bons résultats. On ne peut pas dire qu'il y a un rejet de notre politique. Les résultats de la NUPES ont conforté notre manière de travailler à la Métropole avec nos partenaires", analyse Vinciane Brunel-Vieira.

Mardi prochain, cela fera deux ans que Bruno Bernard a remporté l'élection métropolitaine. Un nouveau bilan provisoire de mandat qui est difficile à faire. Pour l'opposition, il ne se passe pas grand chose : "L'opposition a souvent démontré une non-volonté de travail. (...) Ils font des déclarations dans la presse mais quand c'est le moment de se mettre autour de la table et faire des propositions, là il n'y a plus grand monde", se défend la co-présidente du groupe Les Ecologistes à la Métropole.

"On est allé très très vite sur le lancement des chantiers, le plan de piétonnisation, le plan de végétalisation, les forêts urbaines, les prairies, le fait de repenser l'organisation du Sytral", poursuit Vinciane Brunel-Vieira, pour rassurer les habitants sur ce bilan.

"On travaille plus pour changer les choses que communiquer à tort et à travers. C'est peut-être notre défaut, de ne pas communiquer sur ce que l'on fait. Mais bientôt il y aura beaucoup de chantiers", conclut-elle.

00:00 Résultats des dernières élections

03:22 Pas d'ouverture sur sa droite

04:42 Travail avec l'opposition

06:29 Thomas Rudigoz/Tramway vers l'ouest

07:42 Transports

09:17 Retards

10:55 Insécurité

13:29 Prochains dossiers concrets