Que Gérard Collomb se rassure, la police municipale lyonnaise a encore un chef

Dans son entourage pourtant, on est un peu tombé de sa chaise en découvrant les propos de l’ancien maire qui n’hésitant pas à déclarer dans le plus grand des calmes : "Ça fait quatre mois qu’il n’y a plus de directeur à la police municipale..."

L’équipe écologiste à la tête de la municipalité depuis 2020 est d’autant plus surprise d’apprendre par ce biais que leur collègue Henri Fernandez (car c’est de lui qu’il s’agit) pourtant très présent au quotidien avait disparu depuis quatre mois, qu’il a été recruté par Gérard Collomb lui-même bien avant son départ place Beauveau en 2017.

On se gardera donc de lancer un avis de recherche pour retrouver ce fonctionnaire qui doit avoir beaucoup à faire à la tête de la police municipale en ce début d’été lyonnais.

@lemediapol