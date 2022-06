Après les législatives, l'exécutif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est remanié

En effet, les récentes élections comme députés de Yannick Neuder et Jean-Pierre Taite obligent ces derniers à quitter leur mandat de vice-présidents de Laurent Wauquiez.

Le premier nommé, qui était délégué à l'Enseignement supérieur, à la recherche, l'innovation, le numérique et les fonds européens, sera en partie remplacé par Catherine Staron. La maire de Vourles devient vice-présidente chargée de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

L'innovation disparaît, tandis que le numérique échoue à Stéphanie Pernod et les fonds européens à Nicolas Daragon, déjà membres de l'exécutif.

Le départ de Jean-Pierre Taite permet au conseiller délégué Fabrice Pannekoucke de devenir vice-président chargé de l'Agriculture. Il conserve aussi son ancienne délégation aux Espaces valléens.

Frédéric Bonnichon, vice-président à l'Environnement et à l'écologie positive, a décidé de quitter son siège pour raisons personnelles. Cela entraîne la promotion de Thierry Kovacs, maire de Vienne, qui reprend le même poste et les mêmes attributs.

Enfin, pour une raison non expliquée par la Région, Ségolène Guichard est rétrogradée. De vice-présidente à la Formation professionnelle et à l'apprentissage, elle devient conseillère déléguée aux Formations sanitaires et sociales. C'est Jacques Blanchet qui est promu à sa place.

Outre les vice-présidents, Laurent Wauquiez a également recomposé son collège de conseillers.

De cinq conseillers spéciaux, on passe à sept avec les nominations du député Dino Cinieri, de l'eurodéputé Brice Hortefeux et de l'ex-parlementaire rhodanien Bernard Perrut. Les trois sont détachés "auprès du président". Seul Bernard Perrut a une tâche lisible puisqu'il est aussi délégué aux relations avec les institutions et les collectivités territoriales.

Pour conclure, une nouvelle conseillère déléguée a aussi été promue. Catherine Pacoret s'occupera du Patrimoine, alors qu'il y a déjà une vice-présidente au Patrimoine en la personne de Sophie Rotkopf, qui cumule avec la Culture.

Pour rappel, un vice-président de la Région touche près de 1000 euros de plus qu'un conseiller lambda (3430 euros brut mensuels contre 2450).