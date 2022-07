Canicule : le jour le plus chaud ce mardi à Lyon !

Météo France a levé sa vigilance rouge sur l’ouest du pays où des records de températures ont été battus ce lundi avec par exemple 39,3 degrés à Brest ou encore 42 degrés à Nantes.

La vigilance orange canicule concerne ce mardi matin 73 départements dont le Rhône où il va encore faire très chaud. Le mercure va de nouveau s’affoler avec plus de 39 degrés attendus sur l’agglomération lyonnaise au plus fort de la journée. Il faudra prendre son mal en patience avec une nuit qui s’annonce encore tropicale.

Le thermomètre devrait par contre redescendre dans les prochains jours mais rester malgré tout élevé : 34 degrés ce mercredi, 33 degrés ce jeudi mais 36 degrés à nouveau pour la fin de semaine.

Les gestes à adopter face à la canicule cette semaine à Lyon :



• Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

• Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

• Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie…) ;

• Ne buvez pas d’alcool ;

• Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

• Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles ;

• Ne laissez jamais un enfant ou un animal seuls dans une voiture ;