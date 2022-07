Près de Lyon : l'éleveur fait installer des ventilateurs géants pour ses vaches

Un éleveur de Saint-Martin-en-Haut a trouvé une solution face à la hausse des températures et aux épisodes de canicule qui frappent son exploitation rhodanienne. Depuis deux ans, et contre 9000 euros, il a fait installer deux énormes ventilateurs dans les logettes de ses vaches. Il faut dire que ces animaux souffrent de la chaleur à partir de 22°C, et qu'il fait généralement 34°C l'été.

Outre le bien-être de ses vaches, Nicolas Joannon fait également beaucoup contre les pertes de lait. A l'AFP, il a expliqué qu'une vache qui a trop chaud s'alimente peu et produit donc moins de lait. Avant l'installation des ventilateurs géants, il accusait la perte de deux litres par vache.

La ventilation ou climatisation ne peuvent pas être des solutions seules et pérennes. Il est également conseillé pour les éleveurs de modifier les horaires de nourrissage pour le faire en soirée, mais aussi de garantir aux bêtes la présence abondante d'eau.

La brumisation des animaux peut aussi constituer une autre option, mais elle présente le risque de faire monter le niveau d'humidité dans le bâtiment, prévient Alexandre Batia, responsable ventilation à Rhône Conseil Élevage.

Selon lui, il est également conseillé de "ventiler de façon homogène les bâtiments" : "sinon, les vaches s'agglutinent dans les zones les plus favorables, bloquant la circulation et accumulant la chaleur, ce qui n'est pas l'objectif recherché".