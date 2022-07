Protection du patrimoine religieux : un rapport du Sénat salue l’action menée par la Région

D’ici à 2030, entre 2 500 et 5 000 églises sont menacées d’être abandonnées, vendues ou détruites. Un rapport d’information sénatorial, mené par les sénateurs Pierre Ouzoulias et Anna Ventalon, alertait le 6 juillet sur l’état du patrimoine religieux en France. Ce rapport souligne toutefois l’exception qu’est la Région Auvergne Rhône-Alpes en matière de protection du patrimoine religieux. Le rapport salue les actions menées par la collectivité qui a consacré plus de 20 millions d’euros, entre 2018 et 2021, à la protection des édifices religieux.

Les sénateurs expliquent que face à l’absence de grande politique nationale de valorisation du patrimoine religieux, ils ont pu apercevoir une décentralisation de facto de cette compétence. Dans ce cadre, ils soulignent l’action menée par certaines collectivités et, principalement la Région : "Les régions sont trop éloignées des réalités du terrain et restent peu inverties sur les champs des politiques patrimoniales, à quelques exceptions près", détaillent-ils.

Face à cet inquiétant constat, les sénateurs estiment que les maires ont besoin d’un accompagnement plus important et d’une politique de valorisation des édifices religieux plus ambitieuse. Ils expliquent notamment que les maires sont bien souvent démunis face à l’entretien des monuments dont ils ont la charge : difficulté de financement, déficit d’ingénierie, manque de soutien de l’Etat.

"Dans ces édifices, nos traditions se sont écrites, le génie artistique s’est illustré, des prouesses architecturales ont été faites, les mémoires se sont forgées. Cet inestimable patrimoine dépase le cadre spirituel de notre région en est un parfait exemple. Des chapelles baroques des Alpes aux églises peintes du Bourbonnais, en passant par nos grandioses cathédrale […] Jamais nous ne nous résignerons à voir cet héritage dépérir faute de moyens", déclare Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes.