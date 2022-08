Lyon : l’offre TCL change à la rentrée

Pour commencer, les lignes C1 et C2 vont retrouver leur terminus à l’arrêt Part-Dieu Vivier-Merle, selon Le Progrès. Les horaires de la ligne C1 seront adaptés selon les trajets du week-end et de la semaine. La ligne C2 sera quant à elle renforcée en heure de pointe du matin vers Part-Dieu et du soir en direction de Rillieux. À partir de 20 h 30, la fréquence sera de 15 minutes au lieu de 20 au départ de Part-Dieu.

Concernant la ligne C3, ce sont près de sept trajets qui viendront se greffer au départ de Saint-Paul en semaine et le week-end. La ligne C13 sera également révisée dans le but d’optimiser les correspondances avec les TGV au départ de la Part-Dieu et la ligne de métro A. Les fréquences seront augmentées le week-end.

Les lignes C3, C8, 7, 57 et N83 reprendront leurs itinéraires initiaux par le Pont des Planches, et assureront la desserte du Supermarché aux puces de Vaulx-en-Velin.

Le lycée Saint-Marie Lyon de Meyzieu va connaître une fréquentation plus forte. La ligne 85 va s’adapter aux horaires en heure de pointe avec bus plus conséquents et la ligne 15 E prolongera sa route pour deux trajets correspondants aux sorties d’après-midi, jusqu’à Vernaison les Gaupières, pour compléter la desserte de l’établissement Daisy-George-Martin à Irigny. La ligne 72 adaptera ses horaires pour correspondre aux pauses médianes du collège Jean-Jacques-Rousseau à Tassin-la-Demi-Lune. Les horaires des départs en matinée de la ligne 96 seront avancés afin que la correspondance à Neuville-sur-Saône utilisée par les élèves de l’établissement Jean-Renoir soit facilitée.

Le réseau TCL va mettre en place une nouvelle ligne expérimentale en créant la GAr’Express. Dès le 29 août, la ligne desservira la gare de Crépieux, Rillieux Victor-Hugo et Crépieux les Brosses et viendra compléter l’offre des lignes C5 et S8, elle-même prolongée jusqu’à l’arrêt Rillieux Vancia.

La ville de Villeurbanne bénéficiera d’une augmentation de la fréquence de la ligne 7 entre 20h20 et 22h.

Les communes de Chaponost, Oullins et Saint-Genis-Laval vont profiter de huit trajets supplémentaires pour garantir un service performant et compléter l’offre déjà existante.

Enfin, dans le cadre du développement du Parc Urban East et de la ZAC de Berliet à Saint-Priest, l’offre de la ligne 62 sera renforcée et les horaires