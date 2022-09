TCL : déjà un million de tickets vendus via les bornes CB

Ce système, lancé fin mai 2022, revient à payer un ticket au même prix que le tarif classique, soit 1,90 euros. Il suffit d’approcher sa carte des bornes dans les transports pour être débité. Si un voyageur utilise les transports pendant plus de trois heures, un plafond est fixé à six euros par journée. La carte bleue s’utilise de la même manière qu’une carte Técély. Elle permet d’accéder aux parkings relais et il faut la montrer en cas de contrôle de titre de transport.

Un mois après son lancement, ce dispositif comptabilisait déjà 200 000 tickets vendus. Depuis le 10 août, il est possible de payer avec une seule carte pour cinq personnes différentes. Après la première validation, il suffit de montrer de nouveau sa carte pour compter un deuxième voyageur. Les téléphones munis de GooglePay, ApplePay ou autre technologie NFC sont également compatibles avec « Open Paiement ».



Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, s’est félicité sur Twitter de cette réussite.