Quelqu’un a tenté de cambrioler l’appartement du maire de Lyon : plainte déposée par Grégory Doucet

Le domicile de Grégory Doucet dans le 8e arrondissement de Lyon a fait l’objet d’une tentative de cambriolage alors que l'élu était en visite en Ukraine.

Selon le Progrès qui révèle l’information, le maire écologiste n’a porté plainte que ce vendredi pour tentative de vol par effraction.

On ne sait pas encore pourquoi le délai a été si long entre la date estimée des faits avortés et le dépôt de plainte. Ni si le ou les cambrioleurs connaissaient ou non l’identité de celui qui vivait dans l’appartement qu’ils visaient.

Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les malfaiteurs.