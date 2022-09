Venue de Gérald Darmanin à Lyon ce vendredi : Grégory Doucet le recevra à l’Hôtel de Ville

Le ministre de l’Intérieur débutera son déplacement par une rencontre en fin de matinée avec le préfet du Rhône Pascal Mailhos, en préfecture.

Puis, à 12h, le pensionnaire de la place Beauvau se rendra à l’Hôtel de Ville. C’est effectivement en mairie centrale qu’il sera reçu par le maire de Lyon Grégory Doucet. Un échange en présence de trois journalistes sélectionnés par le ministère doit ensuite se dérouler durant près d’une heure.

Les deux hommes, qui s’étaient échangés durant l’été de multiples piques après le refus de l’écologiste de participer à la venue fin juillet du premier flic de France au CRA de Saint-Exupéry puis à la préfecture, auront probablement l’occasion d’évoquer la sécurité, la vidéoprotection ou encore la Guillotière. Il est donc possible que l'ambiance soit lourde dans le bureau de l'édile lyonnais.

Initialement, Grégory Doucet avait annoncé qu'ils se verraient en septembre, à la seule condition de déambuler ensemble à la Guillotière ou de se voir à la Maison des Projets ou en mairie du 7e arrondissement "pour rencontrer des collectifs d’habitants et commerçants tels que les Conseils de Quartier ou Associations de Commerces". Mais le ministère a fait comprendre au maire que ce programme n'était pas envisageable, d'autant que l'ultragauche prévoit d'occuper la place Gabriel-Péri ce vendredi.

Gérald Darmanin conclura sa journée par un retour en préfecture et un déjeuner avec des commissaires de police lyonnais. Puis il accordera aux médias un micro-tendu sous forme de bilan, et terminera avec un déplacement privé dont on ne sait rien.