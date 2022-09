Travailler bénévolement pour l’Etat : le député Alexandre Vincendet dévoile son "service citoyen"

Ce dimanche, Alexandre Vincendet a révélé sa nouvelle idée pour la jeunesse. Et cette dernière risque de ne pas plaire à tous.

Le député du Rhône, qui a laissé son siège de maire de Rillieux-la-Pape il y a quelques jours, propose la mise en place d’un "service citoyen". A nos confrères du JDD, Alexandre Vincendet annonce qu’il déposera une proposition de loi pour que chaque Français, âgé de 16 à 26 ans, donne trois mois de son temps "à la Nation".

Il s’agirait de "travailler bénévolement pour l’Etat, une collectivité territoriale ou une association reconnue d’utilité publique" d’après l’élu, qui précise que les trois mois pourront s’effectuer en une seule fois ou de manière fractionnée sur dix ans.

A l’inverse d’un service militaire, "aucun gendarme ne viendra chercher les récalcitrants" détaille Alexandre Vincendet. Néanmoins, ceux qui n’auraient pas fait leurs trois mois obligatoires n’auront plus accès « définitivement » aux droits qu’assurent la République. "Pas de RSA, ni d’autres allocations non contributives, impossible d’entrer dans la fonction publique » ou encore « interdiction de se présenter à une élection et, pourquoi pas, pas de possibilité de voter", assure l’ancien édile de Rillieux.

"Il est temps de réaffirmer que les droits ne vont pas sans les devoirs" conclut Alexandre Vincendet qui n’a toutefois pas donné de date pour la déposition de cette proposition.