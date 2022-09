Démissions d'adjoints à Lyon : "Certains pensaient que c'était un job un peu pépère", tacle Pierre Oliver (LR)

Suite à la démission de Nicolas Husson, c'est désormais Gautier Chapuis qui siège aux côtés de Grégory Doucet et qui s'occupera notamment de l'Alimentation et de la Végétalisation.

Nicolas Husson est déjà le second adjoint à abandonner sa délégation en cours de mandat, après Victoire Goust.

Pour Pierre Oliver, la situation est inquiétante. Le maire du 2e arrondissement et président du groupe LR l'a évoquée dans sa prise de parole : "Certains parlent d’amateurisme, je n’irai pas aussi loin, je me contenterai de naïveté par rapport au rôle d’un élu municipal et encore plus d’un adjoint de la ville de Lyon. Manifestement certains pensaient que c’était assimilable à un job un peu pépère : doucement le matin, pas trop vite l’après-midi et 17h, fini, je rentre à la maison ! Eh bien, non ! Un mandat, ce n’est pas un job ; c’est une mission que nous nous engageons à exercer au service de nos concitoyens. C’est souvent ingrat, je vous le concède bien volontiers, et ça demande quelques sacrifices par rapport à sa vie personnelle et professionnelle".

Pierre Oliver a toutefois eu un mot pour Nicolas Husson devant l'assemblée. L'édile voulait ainsi "le remercier de la qualité des échanges que nous avons pu avoir et regretter son départ car il était l’un des rares, voire le seul membre de votre exécutif à ne pas avoir d’approche partisane et faire des réunions avec l’ensemble des neuf arrondissements".

"Nicolas Husson fait plus partie des désillusionnés que des non-travailleurs", glisse-t-on à droite.