Florestan Groult remplace Yves Ben Itah comme vice-président à la Métropole de Lyon

Comme annoncé par LyonMag la semaine dernière, le parti de Jean-Luc Mélenchon, fort de son nouveau statut national et local, a obtenu de Bruno Bernard le poste de vice-président qui se libérait avec le départ d’Yves Ben Itah.

Toutefois, contrairement à ce que évoquions, ce n’est pas Laurent Legendre qui a été choisi mais Florestan Groult. L’élu du groupe Métropole insoumise devient ainsi le 23e vice-président chargé de la Vie associative et des Politiques sportives.

"Les élections présidentielles et législatives au printemps 2022 ont confirmé l’existence d’un bloc pour la justice sociale et la bifurcation écologique dans l’électorat en France, sur une base radicale à partir du programme l’Avenir en Commun.

Notre implication s’amplifie donc à la Métropole de Lyon pour donner corps à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale dans les territoires, car l’urgence sociale, écologique et démocratique vient encore amplifier les difficultés des habitantes et des habitants", a réagi le président du groupe, Laurent Legendre, dans un communiqué de presse.

A noter que sur 150 bulletins de vote ce lundi après-midi à la Métropole, 79 sont allés à Florestan Groult et 9 à Yves Ben Itah…