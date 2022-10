Peu après 21h, deux véhicules sont entrés en collision au niveau de la rue Aristide Briand. Le choc a blessé six personnes légèrement et une dernière plus grièvement. Tous les impliqués ont été transportés à l’hôpital par les professionnels de l’urgence.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident.