Philippe Cochet : "L'exécutif de la Métropole de Lyon n'a pas vraiment compris les attentes de la population"

La semaine dernière, le conseil de la Métropole de Lyon a encore été mouvementé. Philippe Cochet estime que même après plus de deux ans d'exercice du pouvoir, "l'exécutif métropolitain n'a pas vraiment compris les attentes de la population".

Le maire de Caluire-et-Cuire, dont la commune est concernée, est vent debout contre la Zone à faibles émissions décidée par les écologistes : "Vous mettez dix voitures devant chez vous, il y en a sept qui iront à la casse d'ici 2026. Ca n'est pas concevable".

Pour l'ancien député du Rhône, les Verts vont trop vite et n'anticipent pas suffisamment : "Avant de restreindre les voiries, il faut être en capacité de proposer des alternatives performantes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui". Et de regretter l'abandon du métro : "Les non-décisions d'aujourd'hui vont peser lourdement et un certain temps, au détriment des habitants de la Métropole et des gens extérieurs".

Philippe Cochet, dont le groupe métropolitain s'est récemment renommé Métropositive, avait été tancé par Nathalie Perrin-Gilbert d'être un repaire d'extrême-droite. Car plusieurs élus ont parrainé Eric Zemmour à la dernière présidentielle, mais un seul a soutenu le candidat de Reconquête. L'édile caluirard estime ne pas avoir "de leçons à recevoir, surtout de personnes qui font monter les extrêmes. Alors que nous voulons un débat serein et démocratique".

🗣️ Le maire de @villeCaluire et président du groupe @MetroPositive @PhilippeCochet est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce mardi : #ZFE, mobilités, régie de l'eau et extrême-droite au programme https://t.co/n1YEEt1oDg — Lyon Mag (@lyonmag) October 4, 2022

