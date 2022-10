Reporté cet été à cause de la polémique sur le burkini, le vote de la subvention à Alliance Citoyenne a eu lieu à Villeurbanne

La somme devait lui permettre de favoriser "l'accès aux droits" des habitants du quartier Jacques-Monod. Sauf que l'association iséroise traversait alors la polémique du burkini dans les piscines de Grenoble, qu'elle réclamait depuis des années et qu'elle avait temporairement obtenu de la part du maire écologiste Eric Piolle.

La décision avait été prise de reporter le vote de la subvention à une période plus calme et plus éloignée de la polémique "pour ne pas tomber dans la caricature des prises de position".

Ce fut donc ce lundi que les conseillers municipaux villeurbannais devaient étudier le rapport 241. Et ce dernier n'a pas fait l'unanimité.

L'opposition a voté contre, deux groupes de la majorité se sont abstenus et des adjoints de Cédric Van Styvendael ont fait part de leurs réserves. D'autant que l'ancien maire Jean-Paul Bret est un farouche opposant d'Alliance Citoyenne, qui avait tenté en 2019 de lui forcer la main sur la question du burkini dans les piscines villeurbannaises.

Même l'actuel édile socialiste s'est montré circonspect sur les combats menés par l'association : "Est-ce qu'on est d'accord avec toutes ses positions ? Avec toutes ses méthodes ? Concernant Alliance Citoyenne, la réponse est non. Je ne suis pas favorable aux associations qui vont manifester devant les domiciles des élus, surtout quand c'est le mien. (...) Mais ce n'est pas ça l'intérêt public. Notre responsabilité politique, c'est de ne pas faire de discriminations à l'action".

Malgré ces remarques, l'enveloppe de 3000 euros a bien trouvé son destinataire.