Villeurbanne : le cours Emile Zola en partie fermée cette nuit

Cela doit permettre de réaliser le revêtement définitif de la chaussée en travaux. La portion concernée ira de la rue Pierre-Baratin à Cusset jusqu’au périphérique.

La mairie de Villeurbanne prévient que ce chantier nocturne pourrait provoquer des nuisances sonores pour les habitants. Le bus C17 sera également dévié.

"Objectif du réaménagement ? Un quartier plus agréable à vivre avec davantage d’arbres et de bandes plantées, des aménagements cyclables sécurisés, des circulations apaisées, des trottoirs plus larges et confortables…", indique la municipalité au sujet du cours Emile-Zola.