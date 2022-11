Trop d'anglicismes à la Fête des Lumières de Lyon : une association saisit la justice

Depuis quelques années, en prenant connaissance du programme de la Fête des Lumières de Lyon, ses membres sont alors peinés de voir le nombre important d'anglicismes.

Le Figaro annonce que l'association lance une "salve de procédures contentieuses" dans une dizaine de villes ou établissements publics. Dont Lyon.

L'Observatoire des libertés a notamment dans le viseur des illuminations baptisées Game of Lights, Museum of the Moon, The Shape of things to come...

La loi Toubon de 1994 protège le patrimoine linguistique français et dispose que "toute inscription ou annonce sur la voie publique (...) doit être formulée en langue française".

Pour la Ville de Lyon, les illuminations sont des contenus protégés au titre de la législation sur la propriété intellectuelle et ne sont donc pas concernées par la loi Toubon. Ce qui n'empêchera pas l'Observatoire des libertés d'attaquer ceux qui favorisent "la progression vers le bilinguisme de notre pays".