RER lyonnais : la Région attend "des annonces concrètes" de l’Etat

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a elle aussi exprimé son vif intérêt sur son projet via un communiqué de presse ce lundi. Elle déclare notamment qu’il s’agit "d’une première étape encourageante mais qui doit aujourd’hui être suivi d’effets". Des "annonces concrètes" sont ainsi attendues par Laurent Wauquiez et ses adjoints. La Région salue tout de même l’initiative : "Ces chantiers sont devenus une nécessité pour développer les transports collectifs, soulager des villes embolisées et accélérer sur les sujets de transitions écologiques."

Dans le communiqué, la Région demande une certaine franchise de la part du gouvernement : "L’Etat doit enfin prendre la mesure de l’enjeu et indiquer l’engouement budgétaire fléché vers ces projets." Le vice-président de la collectivité en charge des Transports Frédéric Aguilera se dit satisfait de cette avancée : "Nous nous réjouissons que l’Etat partage cette préoccupation et cette vision de notre territoire."