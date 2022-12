L’éternelle posture d’interdiction de l’extrême droite lyonnaise

Depuis des années, les forces politiques de la gauche et du centre et parfois de la droite demandent l’interdiction des groupes de l’extrême-droite lyonnaise, très actifs.

Des résultats très faibles dans la Métropole de Lyon pour l’extrême-droite électorale

Réduire notre ville et notre métropole à “‘la capitale des fachos” comme le font certains esprits simples est faux : l’extrême-droite ne compte absolument aucun élu à Lyon : ni dans son conseil municipal (ce qui n’a pas empêché celle qui en conduisait la liste, Agnès Marion, de prendre des responsabilités nationales auprès d’Eric Zemmour) ni à la Métropole (ce qui n’a pas non plus empêché le militant pro Poutine Andréa Kotarac, qui en menait les troupes, de devenir une figure nationale du RN) ni dans aucun arrondissement ni dans un très grand nombre de communes du Grand Lyon.

Un activisme de droite radical très fort à Lyon

Mais le tissu activiste de la droite radicale est fort différent du résultat électoral. En effet dans la noria de groupes qui structurent le paysage de la droite radicale française, Lyon est un lieu d’implantation majeure. La section des braves de Daniel Conversano y est la plus importante du pays, l’Action Française (monarchiste) y dispose d’une bonne implantation et de locaux. Deux mouvements ont même leur siège national dans notre Métropole.

Terre et Peuple a son quartier général à Villeurbanne et, c’est bien plus connu les identitaires disposent des leurs qui servent également de bar et salle de boxe dans le Vieux Lyon.

Le Parti Nationaliste Français et son ancêtre, l’Oeuvre Française des lyonnais frères Sidos repris par un autre lyonnais Yvan Benedetti, eurent leur QG durant des années dans notre métropole avant de migrer vers le 13e arrondissement de Paris. Il n’en reste pas moins que cette organisation là aussi est toujours bien implantée à Lyon de même que le GUD/Bastion Social avec qui elle a de forts liens et convergences.

Toutes ces organisations n’ont pas le même rapport aux médias ou à la violence mais elles témoignent d’une force militante conséquente.

Plusieurs fermetures de locaux depuis 11 ans, parfois efficaces, parfois non

Depuis des années, des élus de divers bords déclarent souhaiter la dissolution de ces groupes et surtout la fermeture des locaux d’extrême-droite (enfin ceux du Vieux-Lyon surtout). Mais la loi n’est pas simple : le Droit ne permet pas de fermer des locaux pour des questions d’opinion et il semble parfois difficile à la justice de prouver des liens entre certains actes de violence et certains groupes.

C’est en prétextant des conditions de sécurité non remplies que nous avions réussi à la Mairie du 7e arrondissement avec la décision de Jean-Louis Touraine, Adjoint à la Sécurité de Gérard Collomb, à fermer le local des néo-nazis du Bunker Korp à Gerland en mai 2011.

C’est sous le même motif que le GUD/Bastion Social avait été fermé également par l’ancienne municipalité en 2017 puis des arrêtés pris contre le local des identitaires dans le Vieux-Lyon en 2020. Cette dernière fermeture par la Mairie de Lyon de l’époque Collomb suivait également des déclarations du député (Renaissance) de la circonscription Thomas Rudigoz, qui souhaitait une législation plus contraignante pour permettre davantage d’actions municipales dans ce genre de situation. Sans que la loi évolue vraiment dans ce sens puisque la situation n’a pas changé sur le terrain.

La Mairie actuelle a dû signer une autorisation de réouverture au local de l’extrême-droite dans le Vieux-Lyon, fermé par l’ancienne Mairie

Le local des identitaires dans le Vieux Lyon est toujours de nouveau ouvert à la suite à l’autorisation donnée par la Municipalité installée en juillet 2020. Mohamed Chihi, Adjoint à la Sécurité de Grégory Doucet a fini par autoriser la réouverture des locaux.

Ceci alors qu’un grand nombre de membres de l'exécutif actuel ont accusé l’ancienne Mairie de ne pas être assez active dans la fermeture des locaux d’extrême-droite. Ce n’est certes pas de gaieté de cœur, on l’imagine, que l’Adjoint EELV à la Sécurité de Lyon s’est retrouvé à casser la décision de fermeture mais parce que des travaux ont été effectués par les occupants et que du coup aucun fondement de fermeture ne tenait.

Pourtant pendant des années une partie de la majorité actuelle (et Georges Képénékian lors de son passage à la tête de la Ville de Lyon) accusait Gérard Collomb (dont le discours était il est vrai parfois plus que confus sur le sujet) d’inaction…avant de se trouver à leur tour pris par les limites de la loi.

Depuis Gérald Darmanin a dissous l’association nationale Génération Identitaire dont le siège était basé dans les locaux du Vieux-Lyon…sauf que l’occupant officiel est une autre association et que ça ne change rien. Les locaux restent occupés et actifs.

Une montée de violence supplémentaire ces dernières semaines

Ces dernières semaines, entre agressions physiques de militants du parti de gauche eurosceptique LFI, montées illégales aux flambeaux et attaques racistes contre des supporters marocains, l’extrême-droite lyonnaise a franchi un nouveau cap dans la violence.

Entrainant des prises de position fermes de députés lyonnais, du Renaissance Thomas Rudigoz à l’EELV Marie-Charlotte Garin. La Métropole de Lyon, par sa majorité mais aussi une bonne part de ses oppositions (David Kimelfeld, Louis Pelaez, proches de la majorité présidentielle) ont voté un voeu de fermeture des locaux d’extrême-droite. La Ville de Lyon va faire de même ce jour.

Une évolution de la législation qui pourrait se retourner contre l’extrême-gauche, en pointe sur la demande de lois plus restrictives contre l'extrême-droite

Seules réserves : celle du groupe de Marc Grivel (groupe divers-droite proche de l’ancien président de la Métropole David Kimelfeld) et de celui des Républicains par la voix de Dominique Nachury….qui ont aussi évoqué la possibilité de fermer les locaux d’extrême-gauche. Si jamais la loi venait à évoluer (et à être validée par le Conseil Constitutionnel garant des libertés publiques…).

Il y a d’ailleurs un risque qu’une évolution mal cadrée de la législation en matière de fermeture de locaux puisse être utilisée contre les locaux libertaires et d’extrême-gauche, mouvances pourtant fortement partisanes de la fermeture des locaux d’extrême-droite. La Gryphe, l’Espace Communal, La Plume Noire et bien d’autres, en pointe sur la lutte anti-fasciste, pourraient se retrouver arroseurs arrosés…

Romain Blachier