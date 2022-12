Vénissieux : après enquête, il ne voulait pas s'en prendre au maire de Lyon

Pour rappel, un appel entrant au 17 a alarmé les forces de l’ordre. A l’autre bout du fil, un homme menaçait de tuer des personnes, et notamment de s’en prendre au maire de Lyon Grégory Doucet.

Après avoir réécouté l'échange entre le suspect, un ressortissant algérien d'une soixantaine d'années, et la police, la situation est dorénavant plus claire. L'échange était confus et la clarté n'était pas de mise.

Toujours selon Le Progrès, le suspect a, durant sa garde à vue, expliqué qu'un différend avec ses voisins était à l'origine de ses propos. Son appartement, situé boulevard Lénine à Vénissieux, a tout de même été perquisitionné, mais aucune arme n'y a été trouvée. Il a pu sortir libre de sa garde à vue, mais fera l'objet d'une expertise psychatrique. L'enquête reste ouverte.

A noter que Grégory Doucet a déjà fait l’objet de menaces. Deux internautes avaient été condamnés à des amendes avec sursis au printemps dernier, pour avoir promis à l’édile écologiste de le renverser de son vélo ou lui avoir souhaité une balle entre les deux yeux.