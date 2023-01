Un mort dans une fusillade à Vaulx-en-Velin : les individus visés étaient frères, la voiture des suspects retrouvée brûlée peu après

Comme le révélait notre rédaction, des coups de feu ont été tirés peu après 22 h au niveau du chemin des Bardelières, près de l’autoroute A42 à Vaulx-en-Velin. Selon le Parquet de Lyon, ce sont deux frères qui ont été touchés par les balles. L’un d’eux a malgré tout réussi à contacter les secours, déclenchant une vaste opération dans le secteur. La victime grièvement touchée, âgée de 21 ans, a finalement succombé à ses blessures "avant son transport à l’hôpital". Son frère de 19 ans a lui été hospitalisé à l’hôpital Edouard Herriot, sans que son pronostic vital n’ait été engagé.



La justice lyonnaise confirme ce jeudi matin avoir ouvert une enquête des chefs de "meurtre et tentative de meurtre en bande organisée". Les investigations sont menées par la police judiciaire. Une source proche du dossier nous confie que le ou les tireurs ont pris la fuite à bord d’une voiture. Ce véhicule a été retrouvé brûlé un peu plus tard sur la commune de Saint-Priest. Des relevés devraient être effectués afin d’identifier et interpeller le ou les auteurs toujours en fuite à cette heure.

J.D.