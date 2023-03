L'invité de l'Eco de Lyon : Romain Durand (Lepermislibre)

Ce mercredi, Romain Durand, directeur général de Lepermislibre (www.lepermislibre.fr), est interrogé sur l'histoire de son entreprise, son action pour s'imposer dans un secteur qui a eu du mal à l'accepter et les perspectives à court terme après l'entrée récente en Bourse.

Pour Romain Durand, lepermislibre a créé un "cercle vertueux" puisque le client "paye 30% moins cher son permis" et l'enseignant est "rémunéré 40% mieux que lorsqu'il était salarié". "On est assez fiers d'avoir fait naître cette solution", note-t-il.

Forcément, Romain Durand n'a pas fait que des heureux dans le métier : "On a déréglementé le marché. Les auto-écoles doivent suivre le mouvement. On voit qu'il y en a de plus en plus qui nous contactent, qui ferment leur auto-école pour s'inscrire sur notre plateforme. On supprime leurs charges comme celles du local et ils apportent leur valeur ajoutée comme la pédagogie".

Lepermislibre a aujourd'hui 80 salariés au siège à Lyon et 950 indépendants répartis dans plus de 500 villes en France.

La société a fait son entrée en Bourse en 2023. Avec 2 millions d'actions, Romain Durand et son associé Lucas Tournel souhaitaient lever plus de 8 millions d'euros afin de "gagner en notoriété, mailler le territoire".

